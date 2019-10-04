В Британии продают тюрьму, в которой сидел Оскар Уайльд

В Великобритании выставили на продажу Редингскую тюрьму, в которой отбывал срок поэт и писатель Оскар Уайльд.

Деньги, вырученные от продажи комплекса, будут инвестированы в тюрьмы, говорится в сообщении британского министерства юстиции.

В Редингской тюрьме Уайльд отбывал 1,5-летний срок за гомосексуализм. Позже он написал поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и подписал ее свои тюремным номером - С.3.3.

Тюрьма была построена в 1844 в графстве Беркшир, примерно в 60 км от Лондона. Рединг был местом приведения в исполнение смертельных приговоров, но с 1913 года там больше не казнили.

Тюрьма была закрыта в 1919 году, но снова открылась в 1951-м – уже как колония для несовершеннолетних. С 1992 года была центром предварительного заключения молодых правонарушителей. В 2013-м в Рединге открыли центр профессионального обучения.