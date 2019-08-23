В Бурятии потратили миллион на ремонт дома под снос

В Бурятии отремонтировали крышу дома, признанного аварийным и подлежащим сносу. На работы было потрачено около миллиона рублей.

Потраченные средства не могут быть восстановлены по принципу возвратности, поскольку жильцы аварийного дома освобождаются от уплаты взносов на капремонт.

В фонде капитального ремонта считают, что необоснованные траты являются убытками собственников общего имущества многоквартирных домов. Представители фонда обратились к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, та отправила запрос в прокуратуру, результаты проверки которой подтвердили факты нарушений со стороны северобайкальской администрации.

Дом признали аварийным в 2016 году, и до конца 2018-го администрации не поставила в известность регионального оператора капремонта об обстоятельствах, препятствующих проведению работ.

В свою очередь, в администрации Северобайкальска объяснили свои действия заботой о жителях аварийного дома, пишет "Байкал Daily".