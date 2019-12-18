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В Черногории построят новый курорт

18 декабря 2019 г. 542
фото: shutterstock.com

Инвестиции в проект составят почти 300 миллионов евро.

 

Роскошный гостиничный комплекс планируют строить на берегу залива Траште недалеко от Луштицы.

Комплекс будет включать отель и множество вилл. Строительные работы инвестор планирует начать уже в начале 2020 года. Предполагаемые объем инвестиций – около 280 миллионов евро.

Отмечается, что власти Черногории в последнее время активно развивают туристическое направление. Планируем комплекс на берегу Траште – не единственный проект, которые находится в стадии разработки, передает Prian.ru.

 

 

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