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В Чите впервые за 30 лет появится новая школа

12 сентября 2019 г. 180
Фото: © shutterstock.com

В Чите построят новую школу впервые за 30 лет. Учебное заведение появится рядом с новым микрорайоном, который активно застраивается.

Школа рассчитана на 110 мест и станет самой большой в регионе. Здание возводят по типовому проекту, построенной в Краснодаре.

Трехэтажное строение будет состоять из пяти блоков. Внутри предусмотрены актовый зал и два спортзала, зона отдыха, медпункт. На пришкольной территории появится спортивные зоны с площадками для футбола и других игр.

В настоящее время рабочие готовят фундамент для будущей школы. Строительство завершится в 2020 году, передает РИА Новости.

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