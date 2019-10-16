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В домах Магнитогорска из кранов текла странная вода

16 октября 2019 г. 758
фото: shutterstock.com

Вода была темно-коричнего цвета. Виной этому - поврежденный водопровод при проведении ремонтных работ. 

У жителей некоторых домов Магнитогорска из-под крана на днях начала течь темно-коричневая. Из-за этого горожане не могли приготовить еду, мыть посуду и принимать душ. О своей проблеме они рассказали в паблике ВКонтакте.

"Левый равен правому? Где равенство? Простите, мы не свиньи, на левом тоже люди живут, представляете? Нормальные люди, как на правом или в элитных поселках", - так автор видео, на котором из крана течет темная вода. "Дома нет возможности приготовить еду, ещё в добавок электричество отключили до 16.00", - сетует еще одна местная жительница. "Такая же вода. Не помыть, не постирать, не приготовить. А квитанция вовремя", -добавляет другая.

Позже выяснилось, что виной всему – авария. Во время работ повредился магистральный пожарно-питьевой водопровод. Позже ремонтники провели промывку сетей и восстановили технологический режим.

Согласно требованиям  законодательства, ресурсная организация выполняет мероприятия по налаживанию системы водоснабжения левобережной части города в рабочий режим. В связи с ухудшением качества водоснабжения предприятие осуществляет подвоз воды в левобережную часть города, прежде всего, в детские сады, школы, больницы, рассказали в местной администрации.

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