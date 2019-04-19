В Дубае готовятся открыть самое высокое в мире колесо обозрения

В Дубае в 2020 году откроется самое высокое в мире колесо обозрения. Открытие приурочено к всемирной выставке Эскпо-2020.

Высота колеса обозрения Ain Dubai - более 250 метров, оно на 80 метров выше, чем High Roller в Лас-Вегасе и почти в два раза выше, чем London Eye, сообщает РИА Новости.

Первоначально аттракцион хотели открыть в начале 2018 года, но произошла задержка – о ее причинах ничего не известно.

Колесо расположено на искусственном острове у побережья Дубая. Оно рассчитано на 48 пассажирских кабин и может вместить 1,9 тысячи человек.