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В Дубае готовятся открыть самое высокое в мире колесо обозрения

19 апреля 2019 г. 588
Фото: © shutterstock.com

В Дубае в 2020 году откроется самое высокое в мире колесо обозрения. Открытие приурочено к всемирной выставке Эскпо-2020.

Высота колеса обозрения Ain Dubai  - более 250 метров, оно на 80 метров выше, чем High Roller в Лас-Вегасе и почти в два раза выше, чем London Eye, сообщает РИА Новости.

Первоначально аттракцион хотели открыть в начале 2018 года, но произошла задержка – о ее причинах ничего не известно.

Колесо расположено на искусственном острове у побережья Дубая. Оно рассчитано на 48 пассажирских кабин и может вместить 1,9 тысячи человек.

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