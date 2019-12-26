В Дубае построили самое большое в мире 3D-здание

В Дубае за две недели построили здание по принципу 3D-печати. Все работы проходили на открытом воздухе, чтобы показать возможности технологии обходиться без контроля влажности и температуры.

Для строительства использовали один принтер, который передвигали по площадке при помощи крана, и специально разработанный материал на основе гипса.

Сооружение возвели на обычном фундаменте, а печатную опалубку для колонн усилили бетоном и арматурой. Для полов использовали предварительно отлитые плиты, обычные окна и крышу добавили после того, как были напечатаны стены, сообщает Deezen.

Высота двухэтажного здания составила 9,5 метра, площадь – 640 квадратных метров. Здание будут использовать в качестве административного объекта для муниципалитета Дубая.