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В Египте откопали древние гробницы, сохранность которых поразила ученых

19 апреля 2019 г. 538
Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Египетское Министерство древностей объявило об обнаружении неизвестных ранее захоронений, возраст которых исчисляется тысячами лет.

 

Одному из захоронений, о которых идет речь, не менее 2000 лет. В нем похоронен некий Туту и его жена. Археологи обнаружили в гробнице две комнаты, стены которых были богато украшены разнообразными рисунками. Также хорошо сохранились мужская и женские мумии, а также более 50 мумифицированных животных, среди которых кошки, собаки, грызуны, ибис. Это одна из наиболее крупных коллекций мумий, которые удавалось обнаружить ученым.

Вторая гробница еще старше – ее возраст превышает 4000 лет. В ней похоронен представитель знатного рода – мужчина по имени Куви.

Сохранность росписей и внутреннего содержимого могил поразила ученых – все найденные изображения выглядят невероятно яркими, а сами росписи практически не требуют реставрации. Министерство древностей рассчитывает, что все это обеспечит новый приток туристов в страну.

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