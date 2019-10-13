В Екатеринбурге появился осенний пешеходный переход

А на одном из домов - огромная ящерица.

Художники в Екатеринбурге превратили пешеходный переход в осеннюю дорогу. Обычную серую зебру с помощью трафарета они украсили изображением опавшей листвы. Теперь необычный переход украшает улицу Стачек.

Судя по комментариям в соцсетях, горожанам осенняя зебра пришлась по душе: "выглядит круто", "даже улица оживилась". "Будет жаль, если дорожники закрасят падающую листву". Кто-то шутит: "Творческие дорожники. В душе они художники", "Похоже на Бэнкси", " Не по госту... ".

Помимо осеннего пешехода, на фасаде одного из домов в Екатеринбурге появилась еще огромная ящерица. Таким образом предприимчивые горожане пытаются привлечь внимание к обветшалому дому.

Ранее художник Покрас Лампас завершил в Екатеринбурге восстановление своей работы "Супрематический крест" – его повредили коммунальщики. Крест также вызвал протест местных православных активистов.