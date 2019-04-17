В Екатеринбурге причиной засора стала смытая в канализацию лопата

Причиной засора канализации в Екатеринбурге стала снегоуборочная лопата – ее извлекли из трубы диаметром 500 мм.

Городской водоконал озвучил статистику и причины засоров канализации. Самая главная причина – безответственность граждан. В канализацию уходит все: стройматериалы, бумага, листва, испорченная еда.

Объем мусора, скопившегося на небольшом участке трубы диаметром от 100 миллиметров, может достигать 100 килограммов, пишет "КП – Екатеринбург".

Кроме того, на количество засоров влияет отсутствие жироуловителей у кафе и ресторанов. Без специального оборудования жир забивает трубу и снижает ее пропускную способность.