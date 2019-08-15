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В Екатеринбурге выставили на продажу памятник конструктивизма

15 августа 2019 г. 329
Фото: n1.ru

Приобрести здание можно за 73 миллиона рублей.

На Урале продают «дом-улитку», памятник конструктивизма «Детский сад Городка юстиции». Он был построен в 1934 году по проекту Сергея Захарова. О продаже сообщает strelkamag.ru.

В прошлом году здание включили в список объектов культурного наследия, после чего здание стало считаться памятником конструктивизма регионального значения.

В объявлении о продаже, размещенном на днях на сайте N1.ru, говорится, что в здании может разместиться отель, офис или развивающий детский центр.



 

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