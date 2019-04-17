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В Госдуму внесен закон о всероссийской реновации

17 апреля 2019 г. 173
Фото: © shutterstock.com

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилого фонда по всей России.

В пояснительной записке к документу говорится, что опыт реновации в Москве хоть и стоит учитывать, но нельзя "практически перенести" на регионы, которые не обладают такими финансовыми возможностями, какие есть у столицы.

Проведение реновации в стране нуждается в создании законодательной базы на федеральном уровне.  Следует предусмотреть возможность финансирования программ не только из бюджета, но из инвестиционных средств. Кроме того, в реновацию не попадут дома, включенные в программу капремонта, указывают авторы инициативы.

При этом в программу предлагается включать не только отдельные дома, но также кварталы и микрорайоны, а на освобожденных территориях помимо жилья строить объекты инфраструктуры, пишет "Коммерсант".

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