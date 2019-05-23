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В Хабаровске мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды

23 мая 2019 г. 545
фото: shutterstock.com

Таким образом хабаровчанин выразил свой протест. Воду уже дали.

 

Местный житель в Хабаровске искупался в строительном котловане, выразив таким образом свой протест против долгого отсутствия горячей воды в доме.

Коммунальщики ремонтировали подземные коммуникации, которые снабжают водой и теплом окрестные пятиэтажки. Воду обещали дать 18 мая, но не закончили работу в срок из-за проливных дождей. В итоге горячей воды в доме не было две недели.

В знак протеста один из жителей решил искупаться в котловане во дворе дома, образовавшийся в результате ремонтных работ. Яму заполнили ливни, в ней и искупался хабаровчанин. Кстати, сам он строитель. Свой поступок мужчина назвал показательной акцией. Чтоб видели, что надо делать работу до конца и вовремя, чтобы было удобно всем, заявил он.

 

Горячую воду местным жителям дали в тот же день. Но вот яму пока не засыпали. Сейчас активист думает над новой коммунальной акцией, которая бы решила и этот вопрос, пишут местные СМИ.

Ранее Редакция Вести.Недвижимость разбиралась, что происходит с трубами, когда в них нет горячей воды, и когда вообще перестанут отключать горячую воду.

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