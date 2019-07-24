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В Индии открылось кафе, в котором пластиковый мусор можно обменять на еду

24 июля 2019 г. 343
Фото: Akshata Vshwanath Shenoy/Shutterstock.com

Подобные заведения уже работают и в других странах.

В индийском Амбикапуре появилось Мусорное кафе, посетители которого могут обменять пластиковый мусор на еду. Обед в этом кафе «обойдется» в килограмм пластика, а завтрак – в полкило.

Подобная практика, поясняют власти, помогает решить и проблему сбора мусора, и проблему голода в городе.

Мусорное кафе появилось по инициативе госкомпании Swach Bharat, занимающейся очисткой дорог и улиц в стране. Собранный пластик пойдет на строительство автомобильных дорог. В стране уже построено несколько автомагистралей с использованием пластиковых отходов. Сообщается, что долговечность такого покрытия гораздо выше, чем у обычного асфальта.

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