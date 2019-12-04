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В Испании установили елку, украшенную бриллиантами на 15 миллионов долларов

4 декабря 2019 г. 473
фото: CNN

Также рождественское дерево украсили напечатанными на с 3D-принтере шоколадными павлинами, перьями, страусиными яйцами и флаконами духов. 

В гостинице Kempinski в Малаге установили рождественскую елку, которую украсили драгоценными камнями: белыми, розовыми и черными бриллиантами и ювелирными украшениями от мировых брендов, сообщает CNN.

Наряду с бриллиантами, дерево украшено драгоценностями из переработанных материалов от Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels and Chanel, а также напечатанными на с 3D-принтере шоколадными павлинами, перьями, страусиными яйцами и флаконами духов. Стоимость рождественской ели оценили в 15 млн долларов. Дизайнером выступил Дебби Уингхэм.

В 2010 году отель Emirates Palace в Абу-Даби украсил дерево браслетами, ожерельями и часами - на сумму 11 млн долларов, став мировым рекордом Гиннеса за самое дорого украшенное дерево.

 

 

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