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В испанской Жироне расставили умные контейнеры для мусора

6 апреля 2019 г. 935
Фото: andrekoehn/Shutterstock.com

Открыть их можно, используя специальную карту.

Власти города уверяют, что таким образом смогут узнать, кто из жильцов и когда выбрасывает мусор. Пока контейнеры предназначены для жителей 169 домов и сотрудников 78 организаций. В том случае, если эксперимент пройдет удачно, система распространится на весь город.

Людей, которые практикуют раздельный сбор мусора, будут поощрять, а тех, кто использует контейнеры несанкционированно – штрафовать. В первые дни работы системы жителей будут консультировать работники экологических служб.

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