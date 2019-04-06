В испанской Жироне расставили умные контейнеры для мусора

Власти города уверяют, что таким образом смогут узнать, кто из жильцов и когда выбрасывает мусор. Пока контейнеры предназначены для жителей 169 домов и сотрудников 78 организаций. В том случае, если эксперимент пройдет удачно, система распространится на весь город.

Людей, которые практикуют раздельный сбор мусора, будут поощрять, а тех, кто использует контейнеры несанкционированно – штрафовать. В первые дни работы системы жителей будут консультировать работники экологических служб.