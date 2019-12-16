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В Калифорнии бездомных хотят селить на круизных лайнерах

16 декабря 2019 г. 657
Фото: © shutterstock.com

Власти американского штата Калифорния предлагают селить бездомных на круизных лайнерах. Количество бомжей в штате растет, и проблема становится все острее.

С предложением поселить бездомных на лайнерах выступили власти Окленда – в городе с населением 430 тысяч человек насчитывается порядка 3,2 тысячи бездомных.  На одном только лайнере можно разместить тысячу человек.

В администрации города напомнили, что круизные суда используются для размещения людей после стихийных бедствий, так что опыт в подобном размещении есть. По задумке, суда могут арендовать власти, а размещенные на них жильцы будут оплачивать ренту из своего заработка.

Однако в администрации порта идею назвали несостоятельной, поскольку безопасность и охрана на морских объектах регулируется федеральными властями, пишет Life.

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