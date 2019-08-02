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В Калининграде расселят дом, стоящий на границе с Литвой

2 августа 2019 г. 197
Фото: © shutterstock.com

Калининградские власти приняли решение расселить дом в Советске, стоящий на территории пункта пропуска на российско-литовской границе.

Часть здания несколько лет назад признали аварийной и подлежащей сносу, другая часть требовала капитального ремонта. Жильцы неоднократно обращались к властям всех уровней, чтобы решить вопрос, передает РИА Новости.

Дом расселят уже в следующем году, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он напомнил, что жильцам "приходилось проходить через пограничный контроль, чтобы просто сходить в магазин".

Здание собираются снести, поскольку оно мешает нормальной работе пункта пропуска – он до сих пор работает по временной схеме из-за этого жилого дома.

Ситуацию с домом не могли решить 27 лет. Переселения ждут 76 человек.

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