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В Казахстане коммунальщики укладывают асфальт тапками

24 октября 2019 г. 114
фото: shutterstock.com

У дорожников просто сломалась виброплита. 

В Уральске в Казахстане коммунальщики нашли уникальный способ ремонта дорог: асфальт они укладывали железными тапками. Видео появилось в социальных сетях. На ролике дорожные рабочие утрамбовывают свежий асфальт при помощи специального приспособления, который напоминает железные тапки.

Местные жители назвали устройство "асфальтоукладочными тапками". Некоторых  возмутил такой способ расходования средств на ремонт дороги, другие иронизируют "век нанотехнологий", "грустно и смешно", - добавляют третьи.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска прокомментировали ситуацию. "В этот день у дорожников была сломана виброплита. Асфальт необходимо было уложить на оживленный участок автодороги. Поэтому и было принято такое решение", - сказал руководитель отдела Айдар Менеев, передает NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что коммунальщики в Запорожье починили дорогу с помощью кресла.

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