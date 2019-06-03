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В Казани построят "Маленький Токио"

3 июня 2019 г. 141

Японский застройщик построит в одном из районов столицы Татарстана целый коттеджный поселок из каркасных домов.

Девелопер уже возвел два демонстрационных каркасных дома, а теперь планирует расширяться до 180 домов. Стройка начнется уже в этом году, сейчас идет подготовка инженерных сетей. На территории поселка планируется также построить детсад и школу.

Проект оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Стоимость жилья составляет от 42 тысяч рублей за квадратный метр, заявленный срок эксплуатации – 90 лет.

Застройщик уверяет, что его дома адаптированы к российским условиям. Специалисты считают, что новый формат недвижимости будет востребован у покупателей, если дома будут продавать по 5-6 миллионов рублей – столько стоит трехкомнатная квартира в Казани, пишет сайт "Реальное время".

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