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В Казани работу начинает всемирный парковый конгресс World Urban Parks

18 октября 2019 г. 565
фото: shutterstock.com

Он соберет около 120 спикеров и более тысячи делегатов из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы и стран СНГ. 

С  18 по 20 октября на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо" пройдет всемирный конгресс World Urban Parks. В прошлом году местом проведения конгресса стал австралийский Мельбурн.

На World Urban Parks выступят около 120 спикеров и более тысячи делегатов из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы и стран СНГ. Это известные архитекторы, урбанисты, ландшафтные дизaйнеры, грaдостроители и представители гoсударственной власти. Они обсудят развитие общественных пространств, роль зеленых территорий в жизни современного мегаполиса и влияние парков на городскую среду.

В рамках форума состоится множество лекций и дискуссий о городских парках и общественных пространствах, запланировано подписание ряда соглашений по развитию территорий.

Также на конгрессе будут выработаны новые базовые критерии оценки номинантов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Двухдневное обсуждение критериев оценки Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 18 октября откроет замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

Форум организован международной ассоциацией World Urban Parks, правительством Республики Татарстан при поддержке Минстроя России и министерства строительства и ЖКХ Республики Татарстана. 

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