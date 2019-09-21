В Коми в детском саду прошло торжественное открытие новых окон и балконных дверей

Установка окон и балконных дверей была давней мечтой местного детского сада. В жизнь она воплотилась благодаря региональному проекту «Народный бюджет».

Торжественная церемония открытия новых окон и балконных дверей прошла в селе Айкино республики Коми.

В церемонии открытия приняли участие местные чиновники, руководство детского сада и представители родительского комитета.

«Двадцатого сентября в торжественной обстановке были перерезаны красные ленточки в честь установки новых шести окон и двенадцати балконных дверей, которые будут держать тепло и создавать уют в детском саду селе Айкино», - пишет местное издание «Вперёд».

Установка окон и балконных дверей была давней мечтой местного детского сада. В жизнь она воплотилась благодаря региональному проекту «Народный бюджет».