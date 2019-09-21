Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородВ Коми в детском саду прошло торжественное открытие новых окон и балконных дверей

В Коми в детском саду прошло торжественное открытие новых окон и балконных дверей

21 сентября 2019 г. 611
Фото: vk.com/vpered1932

Установка окон и балконных дверей была давней мечтой местного детского сада. В жизнь она воплотилась благодаря региональному проекту «Народный бюджет».

Торжественная церемония открытия новых окон и балконных дверей прошла в селе Айкино республики Коми.

В церемонии открытия приняли участие местные чиновники, руководство детского сада и представители родительского комитета.

«Двадцатого сентября в торжественной обстановке были перерезаны красные ленточки в честь установки новых шести окон и двенадцати балконных дверей, которые будут держать тепло и создавать уют в детском саду селе Айкино», - пишет местное издание «Вперёд».

Установка окон и балконных дверей была давней мечтой местного детского сада. В жизнь она воплотилась благодаря региональному проекту «Народный бюджет».

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>