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В Красноярске новая дорога к школе провалилась на второй день учебы

4 сентября 2019 г. 756
фото: shutterstock.com

Жители надеются на скорейший ремонт, особенно учитывая сложности с проездом в утренние часы. 

 

Провал в асфальте образовался на дороге, ведущей к  школе в  микрорайоне "Солнечный" Красноярска, сообщают местные жители в социальных сетях.

Стоит отметить, что и сама дорога, и школа – только открылись. Однако, взаимоотношения у местных жителей с дорогой, ведущей к образовательному учреждению, сразу не заладились. В первый день учебы родители стали отвозить детей на уроки и встали в пробку. На учебный второй день дорога не выдержала – и на ней образовался провал, который ждет ремонта.

"Надеемся, провал в скором времени устранят, особенно, учитывая сложности с проездом в утренние часы. А пока, будьте внимательны на дороге", - пишут местные жители. 

Аналогичная ситуация недавно произошла в Ярославской области. Там тоже провалился асфальт на только что построенной дороге. Дорогу сдали в середине июля. Теперь подрячику предстоит ремонт.

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