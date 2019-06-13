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В Лабытнанги коммунальщики "починили" крышу веревкой

13 июня 2019 г. 111
Фото: © shutterstock.com

В ямальском городе Лабытнанги сотрудники коммунальных служб отремонтировали крышу дома веревкой.

На оригинальный ремонт в соцсетях пожаловался житель города. "Как после ветра все оборвало, так никто и не шевелится", - возмутился он, заметив, что веревка может оборваться, и листом железа, упавшим с крыши, может кого-то убить.

В управляющей компании, которая ответственна за дом, пообещали привести крышу в порядок до 15 июня.

Еще одна жительница города пожаловалась, что ей лично приходится выполнять работу УК – чистить двор от снега, засыпать ямы, красить подъезды и убирать территорию. В своем ответе представители управляющей компании заявили, что ямы, о которых идет речь, находятся на территории, за которую они ответственность не несут, поблагодарили женщину "за активность", однако расчистку снега и уборку территории никак не прокомментировали.

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