В Лабытнанги коммунальщики "починили" крышу веревкой

На оригинальный ремонт в соцсетях пожаловался житель города. "Как после ветра все оборвало, так никто и не шевелится", - возмутился он, заметив, что веревка может оборваться, и листом железа, упавшим с крыши, может кого-то убить.

В управляющей компании, которая ответственна за дом, пообещали привести крышу в порядок до 15 июня.

Еще одна жительница города пожаловалась, что ей лично приходится выполнять работу УК – чистить двор от снега, засыпать ямы, красить подъезды и убирать территорию. В своем ответе представители управляющей компании заявили, что ямы, о которых идет речь, находятся на территории, за которую они ответственность не несут, поблагодарили женщину "за активность", однако расчистку снега и уборку территории никак не прокомментировали.