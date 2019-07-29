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В Лондоне хотят построить творческую башню для отсидевших женщин

29 июля 2019 г. 624
Фото: © shutterstock.com

В Лондоне могут построить башню, в которой женщины, вышедшие из тюрьмы, смогут заниматься арт-терапией.

Проект здания с длинным названием "Вертикальный ткацкий станок: переосмысление капитализма" разработал выпускник колледжа Сент-Мартинс, пишет РБК.

В здании разместятся мастерские и выставочные пространства, офисы, учебные классы и террасы с зонами отдыха. Фасады и стены изнутри украсят плакатами с протестными лозунгами, которые изготовят здесь же.

Фото: © James Parkes

Фасады небоскребы сделают из стекла с металлическими крестами. Высотка, по замыслу ее создателя, сможет одновременно играть роль реабилитационного центра и памятника.

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