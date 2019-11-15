В Лондоне построят дом, который очистит воздух

В Лондоне построят дом с самой большой в Европе "зеленой стеной". Проект призван улучшить качество городского воздуха.

Стены строения будут обрамлены зелеными растениями, в итоге дом сможет поглощать до 8 тонн углерода в год, пишет Strelka Mag.

На фасаде здания посадят около 400 тысяч растений, которые помимо поглощения углерода будут выделять кислород – до 6 тонн в год. Остекление в здании позволит снизить коэффициент теплоотдачи, а для обогрева помещений будут использовать возобновляемые источники энергии, в том числе тепловые насосы с наружным воздухом.

Дом возведут в лондонском Сити, в районе, где концентрация вредных выбросов и шума особенно велика.