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В Лондоне построят дом, который очистит воздух

15 ноября 2019 г. 240
Фото: © strelkamag.com

В Лондоне построят дом с самой большой в Европе "зеленой стеной". Проект призван улучшить качество городского воздуха.

Стены строения будут обрамлены зелеными растениями, в итоге дом сможет поглощать до 8 тонн углерода в год, пишет Strelka Mag.

На фасаде здания посадят около 400 тысяч растений, которые помимо поглощения углерода будут выделять кислород – до 6 тонн в год.  Остекление в здании позволит снизить коэффициент теплоотдачи, а для обогрева помещений будут использовать возобновляемые источники энергии, в том числе тепловые насосы с наружным воздухом.

Дом возведут в лондонском Сити, в районе, где концентрация вредных выбросов и шума особенно велика.

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