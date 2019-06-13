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В морском стиле: в калининградской колонии открыли кафе для заключенных

13 июня 2019 г. 782
Фото: © shutterstock.com

В колонии общего режима номер 8 в Калининградской области открылось первое в регионе кафе для заключенных.

Кафе оформлено в морском стиле – это был выбор заключенных и их же исполнение, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН.  

В меню куры-гриль, копченая скумбрия, сало, овощные блюда, безалкогольные напитки и хлебобулочные изделия, причем большинство блюд готовятся из продуктов, произведенных в колонии.

В кафе заключенные могут отпраздновать день рождения, посмотреть спортивные матчи или отдохнуть после трудового дня. Посетить заведение можно по предварительной записи и в соответствии с распорядком дня, а расплачиваться заключенные будут средства, имеющимися на их лицевых счетах.

Сотрудники колонии полагают, что желание посетить кафе станет дополнительным стимулом к примерному поведению.

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