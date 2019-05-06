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В московских домах начали отключать отопление

6 мая 2019 г. 502
Фото: © shutterstock.com

В Москве начали отключать отопление – Московская объединенная энергетическая компания переходит на летний режим работы.

Отопительный сезон в столице завершается при среднесуточной температуре полюс 8 градусов в течение пяти суток. Точную дату отключения тепла устанавливает правительство города.

Завершение отопительного сезона предполагает отключение подачи тепла в течение трех дней в более 70 тысяч зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов.

С 13 мая начнутся профилактические работы на тепловых сетях, и в домах москвичей начнут отключать горячую воду.

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