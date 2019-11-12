В московских дворах могут появиться огороды и площадки для барбекю

В Москве стартовало голосование по внешнему виду и наполнению кварталов реновации. Жители города могут высказать свое мнение по благоустройству территорий.

Голосование проводится на портале "Активный гражданин", говорится на сайте мэра Москвы. Пользователям предстоит ответить на 5 вопросов.

В первом вопросе москвичам предстоит выбрать, на что сделать акцент при благоустройстве дворов: детских или спортивных площадках, площадках для тихого отдыха, велопарковках, парковках или площадках для выгула собак.

Во втором нужно будет выбрать два варианта озеленения территории, в третьем – виды объектов для первых этажей домов.

В четвертом вопросе следует выбирать из типов площадок во дворах – это могут быть площадки для настольного тенниса, барбекю, беседки, городские огороды. Есть и вариант "Ничего из перечисленного". Кроме того, можно предложить свою идею.

В последнем вопросе москвичам следует указать, живут ли они в доме, включенном в программу реновации.