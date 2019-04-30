В московских Печатниках на месте промзоны появится жилой квартал

На месте промзоны в московском районе Печатники появится жилой квартал с школй, детсадом, технопарком и многофункциональным центром.

Территория сейчас практически недоступна для жителей и используется малоэффективно. Когда квартал будет застроен, откроется Москва-река вплоть до Курьяновских очистных сооружений, сообщает "Интерфакс".

В основе проекта лежит принцип доступности и комфортности прибрежных территорий Москвы-реки.

Проект планировки уже одобрен для публичных слушаний. Общая территория застройки составит 554 тысячи квадратных метров, выделен участок для строительства более 78 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации.