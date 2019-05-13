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В московском зоопарке построят домики для пчел

13 мая 2019 г. 693
Фото: © shutterstock.com

В Московском зоопарке устанавливают искусственные сооружения для пчел, ведущих одиночный образ жизни.

Большинство людей уверены, что пчелы живут в ульях, но, на самом деле, более 90 процентов особей предпочитают отдельное жилье, пояснила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Пчелы играют важную роль в опылении цветущих растений в городе, и поэтому важно создавать для них благоприятные условия. Сокращение или исчезновение популяции нанесет колоссальный урон столичной природе, подчеркнула Акулова.

Домик обустроили недалеко от павильона "Птицы и бабочки" на новой территории зоосада. Внешне домик напоминает большой скворечник с защитной сеткой, внутри уложены деревянные спилы и полые стебли бузины, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До конца года построят еще пять таких домиков.

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