В московском зоопарке построят домики для пчел

В Московском зоопарке устанавливают искусственные сооружения для пчел, ведущих одиночный образ жизни.

Большинство людей уверены, что пчелы живут в ульях, но, на самом деле, более 90 процентов особей предпочитают отдельное жилье, пояснила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Пчелы играют важную роль в опылении цветущих растений в городе, и поэтому важно создавать для них благоприятные условия. Сокращение или исчезновение популяции нанесет колоссальный урон столичной природе, подчеркнула Акулова.

Домик обустроили недалеко от павильона "Птицы и бабочки" на новой территории зоосада. Внешне домик напоминает большой скворечник с защитной сеткой, внутри уложены деревянные спилы и полые стебли бузины, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До конца года построят еще пять таких домиков.