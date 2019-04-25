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В Москве больше не будут красить бордюры

25 апреля 2019 г. 1575
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти решили отказаться от покраски бордюров. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новые бордюры и так выглядят хорошо.

Старые же будут "доживать свой век", написал мэр в своем блоге.

Несколько лет назад в Москве изменили стандарты весеннего благоустройства, чтобы причинять жителям меньше неудобств. Уборка города начинается теперь не строго 1 апреля, а как только сходит снег.

В этом году отмоют все фасады зданий – сначала в центре, а потом в жилых районах. Кроме того, весной дорожные службы моют с шампунем все дороги и заново наносят разметку.

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