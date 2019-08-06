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В Москве до конца 2027 года построят более 80 станций метро

6 августа 2019 г. 301
фото: shutterstock.com

К 2023 году московское метро удвоится. В период с 2024-2027 гг должно появиться еще 26 станций.

До конца 2027 года в Москве планируется построить более 80 станций метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Важным итогом работы Стройкомлекса вице-мэр назвал утвержденную до 2023 года программу строительства метрополитена. К этому времени протяженность московского метрополитена должна удвоиться, тем самым 90% жителей столицы получат метро в шаговой доступности.

Всего в период с 2019-2023 год планируется построить 135 км линий метро, это 55 станций и 6 депо. Сейчас программа удвоения выполнена на 65%. "С 2024 по 2027 годы мы планируем построить еще около 26 станций метро", - сказал во вторник журналистам Марат Хуснуллин.

Он отметил, что сегодня Москва по объемам строительства и технологиям метростроения является мировым лидером. Ни один метрополитен в мире пока не достиг интервала в 90 секунд, с которым ходят поезда столичного метро.

По данным столичного Стройкомплекса, всего за 2011-2018 гг в столице было построено 137 км линий метро, 73 станций метро и МЦК и 9 депо. Около 4 млн москвичей получили метро рядом с домом.

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