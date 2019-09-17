В Москве каждая вторая гостиница является хостелом

Порядка 50-60% средств размещения в Москве представлены хостелами и небольшими гостиницами, сообщила руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman&Wakefield Марина Смирнова.

Аналитики провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько всего гостиниц представлено в Москве. Официальная статистика и данные Booking сильно разнились, базы данных не совпадали и у самих консалтинговых агентств. Так, до 2010 года, по официальным данным, в Москве насчитывалось чуть более 200 средств размещения.

"Наш анализ на сентябрь выявил, что в Москве 1754 коллективных средств размещений, из них - 925 хостелов. Для сравнения, в городах уровня Амстердама и Берлина, порядка 60, не более 100 хостелов. Таким образом, Москва на 50-60% состоит из небольших гостиниц, и это только классифицированные средства размещения", - сказала Марина Смирнова.

При этом, на онлайн-ресурсах еще порядка 500 объектов, которые размещают свои объявления, не имея классификации. В 2019 году было введена обязательная классификация средств размещения в России. Данные о таких гостиницах вносятся в специальный реестр. Точная статистика позволяет определить, сколько город принимает гостей, и какой вклад в экономику города приносит этот сектор, пояснила эксперт.

Также несколько лет были введены новые методики подсчета въезжающих в Москву. "Если до введения новых подсчетов мы оперировали данными 4-5 миллионов посетителей в год, то после сразу – 10 миллионов человек, потом 17 миллионов. А в этом году уже планируется 23 миллиона посетителей города. Соответственно, это в разы увеличивает долю самого сектора, значимость сектора в городской экономике, налоговой сфере", - заключила она.