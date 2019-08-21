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В Москве ко Дню города построят почти 30 новых объектов

21 августа 2019 г. 430
фото: shutterstock.com

К примеру, к сентябрю планируется завершить строительство плавательного центра в Лужниках и открыть самую большую школу на ЗИЛе.

 

 

Ко Дню города в столице будет введено около30 объектов, включая инвесторские, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Исторически так сложилось, что мы что-то вводим ко Дню города. Планируем завершить до сентября строительство многофункционального плавательного центра в Лужниках и открыть самую большую школу на ЗИЛе. Мы посчитали, что ко Дню города с учетом инвесторских проектов введем порядка 30 объектов. Это хороший показатель", – сказал Марат Хуснуллин, чьи слова приводит пресс-служба столичного Стройкомплекса.

 Вице-мэр отметил, что к вводу также готовится несколько дорог, в том числе транспортных развязок и около 10 детских садов и школ.

 В этом году Москве исполняется 872 года. Праздничные мероприятия пройдут 7 и 8 сентября.

 

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