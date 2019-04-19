В Москве могут изменить правила велопроката

Существующая модель сервиса начинает себя изживать, написал Собянин на своем личном сайте. Станции велопроката функционируют хорошо, но они дороги в обслуживании, их размещение требует много времени, а свободные площадки не везде есть.

Возможно, столичные власти попробуют бесстанционный прокат, когда велосипед можно оставить в любом месте, заблокировав электронным замком, – эта модель работает в некоторых городах мира.

Однако на практике все не так просто, отметил Собянин. Такая система может привести к тому, площади у станций метро, входы в вузы и крупные бизнес-центры "будут захламлены тысячами брошенных велосипедов".

С этой точки зрения более перспективна модель проката, когда велосипед можно оставить, прикрепив специальным замком к специальной городской велопарковке – такие парковки компактнее станций, их можно установить в любом районе, "но так, чтобы велосипеды никому не мешали".

"Мы протестировали эту модель работы с самокатами в 2018 году. И теперь будем предлагать операторам попробовать её и для велосипедов", — сообщил Собянин.