В Москве могут появиться дома престарелых для животных

Если кто-то из предпринимателей захочет создать такой приют, возражений не будет, сообщила агентству "Москва" председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.

Она отметила, что у некоторых нет возможности ухаживать за пожилыми питомцами, поэтому такие приюты будут весьма кстати.

Впервые дома престарелых для животных появились в Японии. Туда приносили пожилых питомцев те, кто не мог за ними ухаживать и не хотел усыплять. В приютах животным обеспечивали еду, комфорт и ветеринарную помощь. Хозяева могут навещать своих любимцев, а также получать фото и видео их жизни.