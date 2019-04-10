ГлавнаяГородВ Москве могут появиться дома престарелых для животных

В Москве могут появиться дома престарелых для животных

10 апреля 2019 г. 1121
Фото: © shutterstock.com

В Мосгордуме поддержали идею создания частных домов престарелых для животных.

Если кто-то из предпринимателей захочет создать такой приют, возражений не будет, сообщила агентству "Москва" председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.

Она отметила, что у некоторых нет возможности ухаживать за пожилыми питомцами, поэтому такие приюты будут весьма кстати.

Впервые дома престарелых для животных появились в Японии. Туда приносили пожилых питомцев те, кто не мог за ними ухаживать и не хотел усыплять. В приютах животным обеспечивали еду, комфорт и ветеринарную помощь. Хозяева могут навещать своих любимцев, а также получать фото и видео их жизни.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

У вас есть дача?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>