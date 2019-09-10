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В Москве могут появиться еще три канатные дороги

10 сентября 2019 г. 343
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти прорабатывают возможность строительства еще трех канатных дорог.

Первое направление – от автовокзала "Южные ворота"  через станцию метро "Алма-Атинская" до Капотни. Канатная дорога обеспечит новую связь между территориями как дополнительный транспортный сервис, говорится в сообщении Москомархитектуры.

Второе – от метро "Нагатинская" до набережной Марка Шагала, на территории бывшего ЗИЛа. Эта дорога сэкономит время в пути до ближайшего метро.

Третья дорога соединит парк "Остров мечты" со станцией метро "Нагатинский затон" и пройдет через Бобровый остров и над Москвой-рекой. Она будет интегрирована с городским транспортом.

Трассировка новых канатных дорог пока прорабатывается и обсуждается с экспертами, к проектированию же еще не приступили.

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