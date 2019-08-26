В Москве можно будет посетить Колизей

Чтобы увидеть всемирно известную достопримечательность, не обязательно ехать в Италию. В парке развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме завершилось создание миниатюры одной из самых популярных мировых достопримечательности – Колизея, сообщили в пресс-службе парка.

Миниатюра стала одна из самых ожидаемых и сложных достопримечательностей парка. Чтобы сделать миниатюру максимально реалистичной строители использовали специальные технологии и материалы. Например, технологию простого механизированного набрызга растворной смеси с применением штукатурных станций. Также применялась технология художественной резки по архитектурному бетону. Одной из наиболее сложных задач было сохранение пропорций и атмосферы римского амфитеатра с учетом имеющихся ограничений на площадке, в том числе площади застройки, рассказали в пресс-службе.

На строительство внешней стены амфитеатра потребовалось около 100 тыс кв м травертина (ред. - известковый туф, поликристаллическая хрупкая тонкозернистая гомогенная горная порода, образованная минералами карбоната кальция, известковые отложения углекислых источников) , а также мрамор и другие материалы.

"Результат, который мы получили, полностью отвечает нашим ожиданиям – смело можно сказать, что команда наших архитекторов, дизайнеров и строителей справилась с этой непростой задачей", - отметил руководитель проекта "Остров мечты" Константин Голубев.

Всего в городском променаде парка построят четыре просторных пешеходных галереи. Каждая улица будет выполнена в архитектурном стиле известных зарубежных городов, для этого разработано 120 различных фасадов зданий.

Каждая галерея будет выполнена в определенной стилистике. Так, гости парка смогут увидеть творения Гауди на улочках Барселоны, отправиться на шопинг в Беверли-Хилз, поискать красные телефонные будки в Лондоне и отведать спагетти в Италии, не выезжая за пределы Москвы. Галереи соединят три больших атриума, имитирующие городские площади. Планируется, что променад "Острова мечты" не просто повторит мировые архитектурные стили, но и передаст ритмы жизни этих городов. Так, пространство включит в себя тротуары и "проезжие части" с соответствующими знаками, разметкой и особенностями, характерными для каждой из четырех улиц.

Само строительство парка ведется в два этапа. Первую очередь, в том числе тематический парк аттракционов, ландшафтный парк, городской променад с торговой галереей, кинокомплексом и концертным залом планируют завершить в этом году. Открытие парка состоится этой осенью Запуск второй очереди, в том числе благоустроенной набережной, детской яхтенной школы, концертного комплекса и гостиницы, запланирован на начало 2021 года. Общая площадь комплекса "Остров мечты" составляет 100 гектаров, что эквивалентно 140 футбольным