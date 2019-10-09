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В Москве на набережной Шагала разобьют цветущие сады

9 октября 2019 г. 285
фото: shutterstock.com

На месте демонтированного Староданиловского моста в районе набережной Марка Шагала после реконструкции появятся цветущие сады и холмы, имитирующее лес, сообщил главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Сейчас завершено расширение набережной, сформирован плодородный грунт, высаживаются растения. Зона садов с цветами и кустарниками формируется на том месте, откуда начинался старый Староданиловский мост, построенный в 1961 году.

"Здесь высадят более тысячи кустарников и несколько десятков тысяч многолетних цветов, которые прекрасно чувствуют себя в российском климате, например, тюльпаны, нарциссы", - рассказал Сергей Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

фото: Москомархитектура

Всего на набережной Марка Шагала протяженностью 820 метров будет четыре зеленые зоны: цветущие сады, редколесье с травами и кустарниками, разнотравье, где будут исключительно травы и цветы, а также зона "пушистые холмы", имитирующая лес. Всего высадят 274 дерева, причем некоторые крупномеры будут достигать 7 метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первая часть работ по благоустройству набережной завершится в ноябре, вторая – до середины 2020 года.

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