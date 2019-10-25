Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородВ Москве на публичные слушания вынесли еще пять проектов кварталов реновации

В Москве на публичные слушания вынесли еще пять проектов кварталов реновации

25 октября 2019 г. 323
фото: shutterstock.com

В Москве стартуют очередные публичные слушания по пяти проектам кварталов реновации, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Речь идет о Дмитровском, Коньково, Нагорном и Очаково-Матвеевском районах. Так, два проекта находятся в Нагорном районе – кварталы 16–73, 75–77, 37–79 и кварталы 87–88, 66. По одному проекту москвичи рассмотрят в микрорайоне 6 района в Коньково и в микрорайон 1 в Очаково-Матвеевском районе. Еще один проект представят на рассмотрение жителям в Дмитровском районе: микрорайоны 15, 16, 17, 18, рассказали в ведомстве.

Ознакомиться с проектами жители этих районов смогут на экспозициях с 1 по 8 ноября. В праздник 4 ноября экспозиции работать не будут. Собрания участников публичных слушаний состоятся в районах 12 ноября. В проектах представлены будущие объекты социальной инфраструктуры: школы, детсады, центр образования, музыкальная школа и дом культуры. В некоторых районах также предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

Ранее сообщалось о начале публичных слушаний также по пяти проектам реновации. Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>