В Москве на публичные слушания вынесли еще пять проектов кварталов реновации

Речь идет о Дмитровском, Коньково, Нагорном и Очаково-Матвеевском районах. Так, два проекта находятся в Нагорном районе – кварталы 16–73, 75–77, 37–79 и кварталы 87–88, 66. По одному проекту москвичи рассмотрят в микрорайоне 6 района в Коньково и в микрорайон 1 в Очаково-Матвеевском районе. Еще один проект представят на рассмотрение жителям в Дмитровском районе: микрорайоны 15, 16, 17, 18, рассказали в ведомстве.

Ознакомиться с проектами жители этих районов смогут на экспозициях с 1 по 8 ноября. В праздник 4 ноября экспозиции работать не будут. Собрания участников публичных слушаний состоятся в районах 12 ноября. В проектах представлены будущие объекты социальной инфраструктуры: школы, детсады, центр образования, музыкальная школа и дом культуры. В некоторых районах также предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

Ранее сообщалось о начале публичных слушаний также по пяти проектам реновации. Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.