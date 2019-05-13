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В Москве начали отключать горячую воду

13 мая 2019 г. 704
фото: shutterstock.com

Максимальный срок отключения горячей воды составит 10 дней.

 

C 13 мая в Москве началось плановое отключение горячего водоснабжения в многоквартирных дома из-за профилактических работ, сообщает пресс-служба ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК).

Ранее в столице отключили отопления в жилых домах, на летний режим работы были переведены и социальные учреждения.

"13 мая 2019 года приступило к проведению профилактических работ на сетях теплоснабжения. Необходимые мероприятия выполняются в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов, их главным элементом являются гидравлические испытания трубопроводов", - сообщили в МОЭК.

Продлятся профилактические работы до конца августа. За это время планируется подготовить около 16,4 тыс км тепловых сетей, в том числе порядка 8 тыс км магистралей. Максимальный срок отключения горячей воды составит 10 дней. В домах с альтернативным трубопроводом воду могут отключить на более короткий срок или вовсе не делать этого.  

Узнать сроки отключения горячей воды можно на сайте МОЭК или официальном портале мэра Москвы. Для этого нужно ввести адрес дома, и система выдаст дату отключения.

Главный вопрос многих российских жителей, когда вообще перестанут отключать горячую воду, пока можно назвать риторическим. Однако, стоит отметить, что сами сроки профилактических работ сокращаются. Так, в Москве до 2011 года воду отключали на две недели. Согласно программе развития теплоснабжения Москвы, которая предполагает замену старых труб, уже в 2021 году массовых отключений практически не будет – в основном точечно и на короткие сроки.

Ранее замглавы Минстроя Андрей Чибис (ныне Врио губернатора Мурманской области) говорил, что сроки профилактических отключений горячей воды в российских городах могут сократиться до трех дней благодаря внедрению умных технологий в сфере ЖКХ. Директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева в свою очередь считает, что вероятность того, что в старом жилом фонде перестанут отключать горячую воду летом на время профилактических мероприятий, минимальна.

Профилактические работы с 13 мая начались и в других городах России. Сами ежегодные отключения горячей воды на срок до двух недель практикуются еще с советского времени. Ограничение подачи горячей воды связано с проведением профилактического и капитального ремонта систем теплоснабжения.

 

 

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