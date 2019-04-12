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В Москве начались публичные слушания еще по семи проектам кварталов реновации

12 апреля 2019 г. 491
фото: mos.ru

Общественные слушания по еще семи проектам планировки территорий кварталов программы реновации стартовали в Москве. Об этом сообщила журналистам глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Речь идет о трех районах в Северо-Восточном округе (СВАО) – это кварталы 78 в Бутырском районе, 24 и 23А в Свиблово. Также будет рассмотрено по одному проекту в Юго-Восточном округе (ЮВО) - мкр. Ж района Люблино и в Южном округе (ЮАО)– мкр. 3 "Загорье". Два проекта представят на рассмотрение жителей Восточного округа (ВАО)  – это мкр 36-28 района Восточное Измайлово и Сиреневый бульвар, владение 4, район Измайлово.

Экспозиция проектов продлится с 12 по 18 апреля, а собрания пройдут 23 апреля. Исключением станет район Сиреневого бульвара. Там экспозиция начнется 19 апреля, а обсуждения пройдут 30 апреля, уточнила глава Москомархитектуры. В этом году в этом году слушания пройдут по всем 89 подготовленным проектам.

Четвертого апреля публичные слушания начались  в шести районах реновации - Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.

Столичная программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 5 тысяч домов, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. К настоящему времени уже утверждено 323 стартовых площадок под строительство жилья. Самим участникам программы гарантируется получение жилья после реновации именно в своем районе. Всего в 2019 году планируется представить 89 проектов планировок и переселить свыше 12 тысяч человек.

 

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