В Москве наполовину выросло число выданных разрешений на строительство

Только за год объем строительства в Москве прирос в столице на 10 млн кв м.

Количество выданных разрешений в Москве в связи с предстоящим переходом на новую модель финансирования строительства жилья увеличилось на 50%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"После того мы стали переходить к ФЗ-214, у нас количество разрешений на строительство увеличилось на 50%. Хорошо это или плохо – покажет время, с учетом того, как мы пройдем первое июля", - отметил Марат Хуснуллин в ходе Всероссийского совещания по долевому строительства Минстроя РФ.

При этом, такое увеличение даст положительный эффект: потому что город сможет выполнить задачу по увеличению объемов жилья за счет этих решений. За год объем строительства прирос в столице на 10 млн кв м общей площади, отметил он.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. То есть, дольщик сможет купить квартиру в новостройке и без эскроу. Такую возможность российским застройщикам предоставило правительство. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%.