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В Москве откроют парковку для собак

10 апреля 2019 г. 463
Фото: Kichigin/Shutterstock.com

Дог-паркинг заработает 13 апреля.

В столице заработает парковка для собак – она появится на Даниловском рынке. Посетители рынка смогут оставить своих питомцев в будках, а сами отправиться за покупками или на фуд-корт.

Собаки разместятся в будках, которые будут запираться на кодовые замки. Размер бокса 75×68 сантиметров, высота чуть больше метра. «Парковать» собаку рекомендуют не более чем на 20 минут – сами животные должны иметь бирку с адресом, а также должны быть приучены спокойно ждать хозяина.

Дог-паркинг заработает 13 апреля – будки сначала будут размещены около главного входа, но в дальнейшем, на летний период, их переместят в тень.

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