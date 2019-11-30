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В Москве открывается первый альпака-парк

30 ноября 2019 г. 277
фото: shutterstock.com

В парке можно покормить животных, погладить и совершить с ними прогулку.

Парк с редким видом альпака открывается 30 ноября в столичном районе Крылатское, сообщается на сайте организации.

В парке можно увидеть альпак двух разных пород - Уакайа и Сури. Порода Сури является редкой породой альпака – шерсть считается самой ценной на планете и количество животных этого вида составляет менее 5%. Все альпака имеют родословные документы. На ферме альпака в Германии они принимали участие в международных выставках и конкурсах, где удостаивались наград и повышения категорий уровня животного.

В парке можно покормить животных, погладить и совершить с ними прогулку. "Наши подопечные выросли в человеческой ласке и заботе. С радостью встречают как взрослых, так и детей, лишь бы получить капельку вашего внимания", - рассказали организаторы парка.

Также на территории локации установят кинотеатр, где будут транслировать фильм про среду обитания этих редких животных. Работать парк будет круглый год. Увидеть этих южноамериканских животных раньше можно было только в парке в подмосковном Дмитрове.

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