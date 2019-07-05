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В Москве отреставрируют место покушения на Ленина

5 июля 2019 г. 652
Фото: © shutterstock.com

В Москве отреставрируют пять памятников Владимиру Ленину, в том числе и место, где было совершено покушение на вождя.

Остальные четыре – "полноценные произведения монументального искусства", рассказал РИА Новости заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян.

Специалисты уже приступили к исследовательским работам – они подробно осмотрят монументы, изучат их особенности и разработают детальные проекты реставрации. Все это планирует сделать до конца текущего года.

Сама реставрация начнется в 2020 году. Работы проведут за счет средств бюджета города Москвы.

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