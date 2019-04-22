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В Москве отреставрируют особняк из "Мастера и Маргариты"

22 апреля 2019 г. 148
Фото: © mos.ru

В Москве до конца года планируют отреставрировать дом городской усадьбы Волконской – фон Мекка, в подвале которого жил Мастер из романа "Мастер и Маргарита".

Дом расположен в Чистом переулке, в районе Хамовники. В ближайшее время специалисты закончат работы по восстановлению фасадов и приступят к реставрации исторических интерьеров, говорится на сайте мэра Москвы.

Специалисты уже укрепили фундамент, восстановили штукатурку и утраченные части лепнины, временно демонтировали деревянную балюстраду и балконные решетки.

По одной из версий исследователей творчества Булгакова, именно в подвале этого особняка снимал квартиру главный герой романа "Мастер и Маргарита". Сам писатель вместе с женой Любовью Белозерской непродолжительное время жил по соседству с усадьбой - в доме номер 9. А на углу Обухова переулка (в Чистый его переименовали в 1922 году) и Пречистенки находился знаменитый калабуховский дом из повести "Собачье сердце", квартиру в котором занимал профессор Преображенский.

В Чистом переулке М.Булгаков также написал пьесу "Дни Турбиных" и повесть "Роковые яйца". Поэтому переулок и его окрестности отмечены во многих путеводителях по столице как "булгаковские места".

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