В Москве пересчитают объекты культурного наследия

Благодаря внесению в ЕГРН объекты культурного наследия получают юридическую защиту от всех видов деятельности, которая может нанести ущерб их сохранности.

Федеральная кадастровая палата проведет работы по установлению и внесению сведений об объектах культурного наследия города Москвы в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

В планах также - уточнение характерных точек границ территорий и охранных зон объектов культурного наследия столицы, подготовка координатных ведомостей и документации для внесения сведений в ЕГРН.

До конца года планируется включить в ЕГРН почти треть объектов культурного наследия и их территорий. Полностью работу планируется завершить до конца 2020 года.

"Благодаря внесению в ЕГРН объекты культурного наследия получают юридическую защиту от всех видов деятельности, которая может нанести ущерб их сохранности", - отметил глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов.

Полные и достоверные сведения о памятниках истории и культуры в реестре недвижимости позволяют избежать нарушений законодательства при планировании развития территорий, снижают риски при ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности, добавил он.

По итогам прошлого года в ЕГРН были внесены границы более 800 объектов культурного наследия и почти тысяча территорий таких объектов, расположенных в столице. Так, в прошлом году ЕГРН пополнился сведениями о границах Новодевичьего монастыря, Никольской церкви, Церкви Николая Чудотворца, Храма Казанской иконы Божией Матери, Даниловского монастыря, Успенской церкви, Усадьбы Царицыно.

Всего в границах Москвы насчитывается более пяти тысяч объектов культурного наследия, из них свыше 250 – памятники истории и культуры федерального значения.

В Москве продолжает действовать льготная программа по восстановлению памятников архитектуры. В рамках программы можно арендовать исторические здания и помещения по цене 1 рубль за 1 кв м в год на срок 49 лет с условием проведения реставрации.