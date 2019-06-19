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В Москве пересчитают объекты культурного наследия

19 июня 2019 г. 247
фото: shutterstock.com

Благодаря внесению в ЕГРН объекты культурного наследия получают юридическую защиту от всех видов деятельности, которая может нанести ущерб их сохранности.

 

Федеральная кадастровая палата проведет работы по установлению и внесению сведений об объектах культурного наследия города Москвы в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

В планах также - уточнение характерных точек границ территорий и охранных зон объектов культурного наследия столицы, подготовка координатных ведомостей и документации для внесения сведений в ЕГРН.

До конца года планируется включить в ЕГРН почти треть объектов культурного наследия и их территорий. Полностью работу планируется завершить до конца 2020 года.

"Благодаря внесению в ЕГРН объекты культурного наследия получают юридическую защиту от всех видов деятельности, которая может нанести ущерб их сохранности", - отметил глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов.   

Полные и достоверные сведения о памятниках истории и культуры в реестре недвижимости позволяют избежать нарушений законодательства при планировании развития территорий, снижают риски при ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности, добавил он.  

По итогам прошлого года в ЕГРН были внесены границы более 800 объектов культурного наследия и почти тысяча территорий таких объектов, расположенных в столице. Так, в прошлом году ЕГРН пополнился сведениями о границах Новодевичьего монастыря, Никольской церкви, Церкви Николая Чудотворца, Храма Казанской иконы Божией Матери, Даниловского монастыря, Успенской церкви, Усадьбы Царицыно.

Всего в границах Москвы насчитывается более пяти тысяч объектов культурного наследия, из них свыше 250 – памятники истории и культуры федерального значения.

В Москве продолжает действовать льготная программа по восстановлению памятников архитектуры. В рамках программы можно арендовать исторические здания и помещения по цене 1 рубль за 1 кв м в год на срок 49 лет с условием проведения реставрации.

 

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