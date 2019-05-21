В Москве почти на треть расширят Бутовское кладбище

Бутовское кладбище планируется расширить на 7 гектаров (сейчас его площадь составляет свыше 22 гектаров) и благоустроить, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Такие объекты тоже нуждаются в должном уходе, за ними нужно следить, поддерживать их современный вид, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"В рамках расширения Бутовского кладбища будет построена поминальная трапезная, двухэтажный административный корпус, здание КПП и похоронных услуг, а также проведено благоустройство всей территории, обозначенное в утвержденном ранее мэром Сергеем Собяниным проекте планировки", - сказал архитектор.

В качестве отделки новых павильонов будет использоваться керамогранитная плитка темно-серых и коричневых цветов. Общий ландшафт кладбища будет сохранен. Будут проведены работы по улучшению наружного освещения, а между могилами проложат пешеходные дорожки.

Кроме этого, на территории кладбища появится гараж, состоящий из 10 боксов для хозяйственной и уборочной техники, и парковка на 70 машино-мест. Благодаря реконструкции улучшится инфраструктура, а доступ посетителей станет более комфортным и логичным.

Ранее на сайте столичной мэрии сообщалось, что территорию Бутовского кладбища расширят 7,28 гектара и благоустроят. Здесь появятся поминальная трапезная, административно-бытовой корпус, бюро похоронного обслуживания и автостоянки. Также проектом предполагается обустройство трех въездов на территорию с Миргородской улицы.

Бутовское кладбище было основано в 1965 году. Его площадь составляет 22,28 гектаров. После расширения этот показатель составит более 29 гектаров.